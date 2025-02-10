Талдомская школа № 3 присоединилась к проекту «80 добрых дел для Победы»

Ученики 2 «В» класса школы № 3 Талдома приняли участие в проекте 80 добрых дел для Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации Талдомского городского округа.

Ребята нарисовали рисунки и написали письма солдатам, которые принимают участие в специальной военной операции. Они пожелали им победы и поскорее вернуться домой, поздравили с наступающим праздником Днём защитника Отечества. Приняли участие в сборе посылок для госпиталя участников СВО в Курске.

В проекте могут принять участие ученики 1-11 классов, а также педагоги и родители. Главное условие — совершать добрые дела. Например, плести сети, тактические браслеты для участников специальной военной операции, собирать посылки и письма для бойцов, участвовать в «Уроках мужества», помогать пожилым людям, приютам для животных, наводить чистоту и порядок у памятников Великой Отечественной войны, на школьных территориях и лесных насаждениях.

2025 год объявлен годом Защитника Отечества. Этот год является символом гордости за наше прошлое, веры в настоящее и надежды на будущее. В рамках активности «Хранители исторической памяти» прошёл классный час. Ребята рассказали о своих родственниках, которые защищали нашу Родину в годы войны. В классе оформлен стенд, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.