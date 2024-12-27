«Так не может продолжаться»: в ВСУ сделали неожиданное заявление о перемирии

Украинские военные надеются на перемирие с Россией в следующем году, так как устали и хотят передышки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады рассказал, что солдаты ВСУ истощены боевыми действиями. Военнослужащих бригады говорят о том, что подразделению катастрофически не хватает людей на многих ключевых тыловых должностях, при этом в пехоте осталось лишь считанное число солдат.

По словам Феликса, он надеется, что переговоры о прекращении огня начнутся после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

«Так больше не может продолжаться», — сказал военный.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие с Украиной в настоящее время невозможно из-за отсутствия надежных договоренностей. По мнению Лаврова, в текущих обстоятельствах перемирие с Украиной — путь в никуда.