Сын Чикатило вышел на связь и опроверг свою смерть в рядах ВСУ

В Сети распространилась информация, что сын серийного убийцы Андрея Чикатило, Юрий Чикатило, погиб в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако мужчина вышел на связь и заявил, что находится в Харькове, а в рядах ВСУ не воевал по состоянию здоровья, сообщает Mash .

Сын Чикатило заявил, что не участвовал в боевых действиях и не был призван в украинскую армию, так как имеет ряд хронических заболеваний, с которыми нельзя воевать.

Ранее сообщалось, что Юрий якобы служил артиллеристом в Вооруженных силах Украины и погиб под Харьковом в результате обстрела, после чего числился пропавшим без вести.

Юрий Чикатило также отметил, что обновлял персональные данные в местном военкомате, но его не призвали на службу.