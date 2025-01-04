Свыше 540 военнослужащих и четыре танка потеряли ВСУ за сутки под Курском

Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области. По данным Минобороны , за последние сутки противник потерял в российском регионе свыше 540 военных и четыре танка.

В ходе специальной военной операции силы группировки войск «Север» успешно противостояли украинским военным формированиям в 21-м населенном пункте. Среди них — Александрия, Гончаровка, Куриловка и другие поселения вплоть до Южного в Курской области.

Противник был представлен разными подразделениями ВСУ, включая механизированные, танковые и десантно-штурмовые части. В частности, были разгромлены одна тяжелая механизированная бригада, три обычных механизированных соединения, две бригады десантно-штурмового назначения и подразделение морпехов. Кроме того, поражение понесли четыре бригады территориальной обороны и специальное подразделение ССО «Юг». Боевые действия охватили значительную территорию, включая такие точки, как Бондаревка, Дарьино, Заолешенка, Леонидово, Махновка, Мирный и Суджа.

В ходе военных действий в Сумской области были нанесены массированные удары по шестнадцати населенным пунктам, включая Викторовку, Гуево, Басовку, Водолаги и другие. Операция проводилась с применением различных видов вооружения: задействовали артиллерию и авиацию, как тактическую, так и армейскую.

Противник понес существенные потери в технике: выведены из строя бронетранспортер, четыре танка, БМП и 25 единиц бронетехники. Также уничтожено почти полсотни автомобилей, артиллерийское орудие и четыре минометных установки. Личный состав противника сократился более чем на 540 человек в течение последних 24 часов.

В ходе военной операции на Курском направлении силы противника понесли существенные потери. Среди уничтоженной техники числятся 205 БМП, 147 единиц бронетранспортеров и 267 танковых машин. Людские потери составили свыше 47 тысяч 810 солдат и офицеров противника.