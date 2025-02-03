Светопредставление: массовая атака дронов по Волгоградской области попала на видео

В Волгоградской области жители сняли на видео массовую атаку беспилотников, которая была прошедшей ночью, сообщает «Волгоград онлайн».

Минувшей ночью в Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников противника самолетного типа.

На видео видны вспышки над городом, слышны звуки полета дронов и взрывы. Часть записей сделана через занавеску на окне.

«Ночью было светопреставление. Во втором часу ночи я проснулась от громкого звука „тырчика“ за окном», — рассказала местная жительница.

Она добавила, что беспилотники начали летать примерно в полночь, в 2 часа ночи был пик, дроны летали до 3 часов.

Также местные жители сообщали, что в домах выключали свет, пропадала связь.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь в разных субъектах РФ сбили 70 дронов ВСУ, из них 25 — над Волгоградской областью.