Суммарно за сутки ПВО сбили 28 украинских БПЛА у Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотного аппарата, пытавшегося прорваться к столице.

«Силами ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Этот перехват стал частью масштабного отражения атаки — ранее за сутки российские системы противовоздушной обороны уже уничтожили 27 украинских дронов.

Ситуация в столичном регионе остается напряженной, хотя все воздушные угрозы оперативно нейтрализуются. Основной удар пришелся на приграничные территории, где ПВО работают в усиленном режиме.

Ранее были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Тамбова.