Суммарно за сутки ПВО сбили 28 украинских БПЛА у Москвы
Москва отразила новую атаку беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотного аппарата, пытавшегося прорваться к столице.
«Силами ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Этот перехват стал частью масштабного отражения атаки — ранее за сутки российские системы противовоздушной обороны уже уничтожили 27 украинских дронов.
Ситуация в столичном регионе остается напряженной, хотя все воздушные угрозы оперативно нейтрализуются. Основной удар пришелся на приграничные территории, где ПВО работают в усиленном режиме.
Ранее были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Тамбова.