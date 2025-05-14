Ветераны боевых действий внесли огромный вклад в обеспечение безопасности России, поэтому необходимо повысить им ежемесячную денежную выплату, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС .

Сейчас эта выплата составляет 4,5 тыс. рублей. Москалькова считает, что такая сумма «чрезвычайно мала, несоразмерна» тому вкладу, который внесли ветераны.

Омбудсмен предложила обратиться к госорганам для рассмотрения вопроса об увеличении размера денежной выплаты. Она отметила, что в этом вопросе стоит пользоваться дифференцированным подходом.

Москалькова предложила при начислении выплаты учитывать то, где, когда и сколько времени гражданин принимал участие в боевых действиях.

Ранее омбудсмен сообщила, что переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области, которых вывезли в украинские Сумы, тяжелые. РФ делает все возможное, чтобы вернуть своих граждан домой.