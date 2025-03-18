Суд утвердил приговор двум боевикам ВСУ за теракт в Курской области

Апелляционный военный суд признал законным приговор в 15 и 14 лет лишения свободы по делу о теракте двум украинским военным Виталию Панченко* и Ивану Дмитракову*, участвовавшим во вторжении в Курскую область, сообщает РИА Новости .

«Приговор оставлен без изменения», — сообщили в суде.

Фигуранты признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)».

Бойцы 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ подозреваются в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти или его близких во время выполнения служебных обязанностей, незаконном пересечении госграницы России и других преступлениях. Также Панченко подозревают в мародерстве и похищении жителей Курской области.

Согласно собранным СК РФ доказательствам, украинские боевики незаконно пересекли границу РФ 7 августа. С собой у них были автоматы, крупнокалиберное огнестрельное оружие и взрывчатка. Солдаты противника стреляли по российским военным и мирным жителям.

Сотрудники СК РФ выяснили, что Панченко вместе с другими бойцами ВСУ под угрозами затолкал трех россиян в кузов грузовика. После этого их увезли на Украину. Также Панченко без оплаты забрал продукты в одном из продуктовых магазинов в Судже.

Во время отражения атаки ВСУ российские солдаты пленили Панченко и Дмитракова. Сейчас они находятся в правоохранительных органах.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что у российских солдат «волосы дыбом встают» от найденной в гаджетах бойцов ВСУ «грязи». Ее снимают, в основном, идейные боевики.

*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ