Суд проведет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область датчанкой

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен вторглась в Курскую область в составе ВСУ осенью прошлого года. В России на нее возбудили дело, 9 июня его начнет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС .

Женщину обвиняют в наемничестве, терроризме и других преступлениях. По данным правоохранителей, она служила в одном из батальонов теробороны Украины. 15 ноября 2024 года она незаконно вторглась в Курскую область в составе ВСУ.

Также, как утверждает следствие, Йоргенсен вместе с украинскими военными напала на сотрудников погранслужбы ФСБ, бойцов ВС РФ и мирных жителей, в том числе жителей Суджи.

Наемница заочно арестована и объявлена в международный розыск. 9 июня пройдет первое заседание по ее делу. Суд проведет его в заочной форме.

Ранее наемника из Армении задержали в Москве после года службы в ВСУ. Ему грозит до 15 лет колонии.