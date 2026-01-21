Студенты колледжа в Шаховской подготовили более тысячи сухпайков для бойцов СВО

Студенты шаховского колледжа в городском округе Шаховская собрали и упаковали более 1 160 порций картофеля с мясом и 185 порций киселя для участников специальной военной операции в рамках инициативы «Для СВОих с любовью!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Шаховская студенты местного колледжа присоединились к проекту «Для СВОих с любовью!». Под руководством Натальи Ильиной будущие специалисты готовят и фасуют сухпайки для бойцов специальной военной операции. Продукты закупают и готовят сами студенты, что придает помощи особое значение.

Недавно волонтеры подготовили крупную партию картофеля с мясом, прошедшую дегидратацию для длительного хранения. Всего собрано 1160 порций этого блюда и 185 порций киселя. Работа ведется ежедневно, в ней участвуют около 15 человек. Студенты отмечают, что для многих участие в проекте стало личным делом: среди волонтеров есть те, чьи родственники находятся на передовой.

Одна из участниц продолжила работу в штабе после гибели отца на фронте, считая это способом почтить его память. Новая форменная одежда с эмблемой штаба помогает волонтерам ощущать единство и общую цель. Проект объединил студентов, преподавателей и жителей округа ради поддержки бойцов.

Каждая порция еды, отправленная на фронт, становится напоминанием солдатам о поддержке и заботе со стороны земляков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.