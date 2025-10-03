Станислав Орлов опроверг сообщения о расформировании бригады «Эспаньола»

Орлов известен под позывным Испанец. Он назвал ложью сообщения о прекращении существования и расформировании «Эспаньолы». Он подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований.

«Подобного рода заявления некомпетентны и глупы как с точки зрения нормативной базы и понимания системы силовых структур России, так и с точки зрения логики и здравого смысла», — заявил Орлов.

Он пояснил, что 88-я бригада 1-го Добровольческого корпуса Минобороны РФ действительно прекратила существование, однако это не означает расформирование самой «Эспаньолы» и ее сообщества футбольных фанатов. По его словам, организация вышла из состава 1-го ДК МО РФ и продолжит работу в новых структурах.

«Эспаньола — это прежде всего люди, объединения футбольных фанатов, ассоциации ветеранов, частные охранные предприятия, технические центры и благотворительные структуры. Это сообщество продолжит существовать и развиваться», — отметил Орлов.

Он добавил, что изменения в структуре связаны с необходимостью адаптации к новым условиям и нормативной базе. Орлов также сравнил ситуацию с «Эспаньолой» с автомобилем, у которого сломалась деталь, но он продолжает существовать.

Ранее в Telegram-канале «Эспаньолы» сообщалось о прекращении деятельности 88-й бригады 1-го ДК МО РФ и закрытии приема в штат через эти силовые структуры. Однако организация продолжит набор на новой нормативно-правовой базе.

Организация «Эспаньола» принимала участие в освобождении Часового Яра, а также в операциях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке и Клещеевке. С начала специальной военной операции она считается одной из ключевых наступательных группировок на передовой.

