Стало известно, сколько офицеров ГУР Украины попали в плен в 2025 году

Согласно информации, полученной от российских силовых ведомств, в сентябре 2025 года около пяти сотрудников офицерского состава Главного управления разведки Министерства обороны Украины были захвачены в плен российскими войсками на запорожском направлении, пишет ТАСС .

В российских силовых структурах отметили, что пленение офицеров ГУР — ситуация нетипичная, так как командный состав обычно не находится непосредственно на передовой. По их словам, сложилась практика, когда подразделения, например взводы, роты или батальоны, действуют без присутствия офицеров. Это отличие украинской армии от российской, где командиры часто находятся вместе со своими солдатами.

Тем не менее, в течение 2025 года было зарегистрировано около пяти эпизодов, когда офицеры сдавались в плен в районе Запорожья. Один из таких случаев произошел в сентябре, когда, согласно источнику, после успешной операции российских десантников, в плен попали около пяти офицеров украинской разведки.

Источник также отметил, что рядовые бойцы, оказавшиеся в плену, не могут объяснить отсутствие офицеров во время боевых действий. По его мнению, солдаты, вероятно, избегают подобных вопросов из-за опасений преследования на основании сфабрикованных обвинений.

Собеседник агентства допустил, что аналогичные случаи пленения офицеров ВСУ могли иметь место в районе Гуляйполя, где, по свидетельствам очевидцев, украинские силы не ожидали стремительного продвижения российских войск.

