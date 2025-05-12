Летчик Воевода: ударять по мостам на Украине сейчас не имеет смысла

Летчик Ka-52 с позывным Воевода рассказал, по какой причине Военные Силы Российской Федерации не наносят удары по мостам на Украине.

«Поначалу у нас почему-то было модно кричать о том, что „вот уроните мосты, и все пойдет проще“. Да нет, ребята, это не так работает», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, «ронять мосты» можно только в условиях глобальных оперативно-тактических мероприятий на земле.

Также летчик отметил, что только в этом случае для поддержки пехоты, которая подступает, можно «уронить мост», через который идут подкрепления. Однако практиковать это постоянно не получится, так как на войне особый вес имеет экономика.