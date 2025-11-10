Стало известно о затаившихся у Крыма силах армии Украины

Более 10 украинских безэкипажных катеров (БЭК) находятся у берегов Крыма и могут готовить новую атаку в ближайшее время, пишет «Архангел Спецназа» . По словам военблогера, последние два дня украинцы атакуют Крым, пытаясь нанести ущерб энергосистеме полуострова.

Накануне российские военные сбивали украинские дроны, пресекая атаки на теплоэлектростанцию и нефтебазу в Крыму. Кроме того, украинские военные применяли БЭК, которые ночью пытались прорваться к причалу в Туапсе. Бойцы ВС России отбили атаку и уничтожили четыре безэкипажных катера противника.

По словам «Архангела Спецназа», сейчас в районе Крыма установилась хорошая погода, чем могут воспользоваться украинские войска. Не исключено, что противник попытается осуществить массированные атаки с применением БПЛА и БЭК, полагает военблогер.

«Четыре БЭКа уничтожено, но еще свыше десятка находятся в море в ожидании, поэтому эти дни могут быть довольно интенсивными на события», — пишет Telegram-канал.

