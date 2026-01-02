сегодня в 15:48

Сальдо заявил, что украинцы скорбят по убитым ВСУ при теракте в Хорлах

Украинцы скорбят по убитым во время обстрела ВСУ в селе Хорлы в Херсонской области россиянам. Жители соседней страны не считают этих людей врагами, в отличие от властей в Киеве, рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

На Украине пользователи вбивали в поиск запросы, связанные с терактом в Хорлах, более 500 тыс. раз. Тема в стране является одной из наиболее популярных.

Жители соседнего государства сопереживают убитым и раненым от рук украинских солдат. Они скорбят и разделяют боль семей.

«Это значит, что украинский народ не является для нас врагом, в отличие от преступной киевской хунты», — добавил Сальдо.

1 января украинские боевики атаковали беспилотниками кафе в Хорлах Херсонской области. Там мирные граждане праздновали Новый год. Умерли 27 человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.