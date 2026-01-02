Стало известно, как украинцы отреагировали на теракт ВСУ в Хорлах
Фото - © Медиасток.рф
Украинцы скорбят по убитым во время обстрела ВСУ в селе Хорлы в Херсонской области россиянам. Жители соседней страны не считают этих людей врагами, в отличие от властей в Киеве, рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
На Украине пользователи вбивали в поиск запросы, связанные с терактом в Хорлах, более 500 тыс. раз. Тема в стране является одной из наиболее популярных.
Жители соседнего государства сопереживают убитым и раненым от рук украинских солдат. Они скорбят и разделяют боль семей.
«Это значит, что украинский народ не является для нас врагом, в отличие от преступной киевской хунты», — добавил Сальдо.
1 января украинские боевики атаковали беспилотниками кафе в Хорлах Херсонской области. Там мирные граждане праздновали Новый год. Умерли 27 человек.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.