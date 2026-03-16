сегодня в 16:55

Средства ПВО уничтожили еще два летевших на Москву украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые летели на Москву. Их обломки упали на землю, сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин в канале в MAX .

На месте находятся работники экстренных служб.

С начала суток, судя по сообщениям Собянина, средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник. Они летели по направлению к Москве.

Украинские боевики пытаются атаковать российскую столицу дальнобойными беспилотниками FP-1. Они могут пролетать расстояние до 1,2 тыс. километров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.