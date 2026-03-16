Средства ПВО уничтожили еще два летевших на Москву украинских беспилотника
Фото - © РИА Новости
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые летели на Москву. Их обломки упали на землю, сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин в канале в MAX.
На месте находятся работники экстренных служб.
С начала суток, судя по сообщениям Собянина, средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник. Они летели по направлению к Москве.
Украинские боевики пытаются атаковать российскую столицу дальнобойными беспилотниками FP-1. Они могут пролетать расстояние до 1,2 тыс. километров.
