Средства ПВО уничтожили еще 5 вражеских дронов, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили еще пять беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать на Москву. Обломки упали на землю, сообщает в своем канале в MAX мэр российской столицы Сергей Собянин.

О сбитии первых двух БПЛА он рассказал в 16:54. Об уничтожении третьего стало известно в 17:01.

О ликвидации четвертого и пятого украинских беспилотников, летевших к Москве, Собянин рассказал в 17:15. На месте падения обломков находятся работники экстренных служб.

Украинская армия активно атакует столицу, но безуспешно. БПЛА сбивают российские средства ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются нанести удары по Москве дальнобойными беспилотниками FP-1. Они могут пролетать расстояние до 1,2 тыс. километров.

