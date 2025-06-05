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Средства ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ над регионами РФ за ночь

В ночь на 5 июня Украина попыталась атаковать Россию с помощью дронов. Российские средства ПВО ликвидировали 30 БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

15 беспилотников сбили в небе над Ростовской областью. Еще 11 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым.

Также два дрона ликвидировали в небе над Белгородской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожили над территориями Московского региона и Курской области.

Вечером 4 июня ВСУ пытались атаковать Крым беспилотником самолетного типа. Он был ликвидирован.