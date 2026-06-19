сегодня в 12:17

Средства ПВО уничтожили 3 дрона на подлете к Москве

Три украинских беспилотника попытались атаковать Москву днем в пятницу. Они были ликвидированы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

БПЛА были ликвидированы средствами ПВО.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в 12:11.

На местах падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

Пресс-служба Росавиации сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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