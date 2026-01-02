Средства ПВО сбили и перехватили 64 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь
Российские средства ПВО с 23:00 1 января до 07:00 2 января перехватили и ликвидировали 64 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
20 украинских беспилотников сбили над Самарской областью. По восемь уничтожили над Воронежской и Саратовской.
Семь украинских беспилотников ликвидировали над Московским регионом. Пять из них летели на Москву.
По шесть БПЛА ВСУ сбили над Рязанской и Ростовской областями. Три беспилотника ликвидировали над Тульской.
Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью. По одному уничтожили над Курской, Пензенской, Калужской и Тамбовской.
