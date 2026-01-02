сегодня в 07:48

Средства ПВО сбили и перехватили 64 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО с 23:00 1 января до 07:00 2 января перехватили и ликвидировали 64 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

20 украинских беспилотников сбили над Самарской областью. По восемь уничтожили над Воронежской и Саратовской.

Семь украинских беспилотников ликвидировали над Московским регионом. Пять из них летели на Москву.

По шесть БПЛА ВСУ сбили над Рязанской и Ростовской областями. Три беспилотника ликвидировали над Тульской.

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью. По одному уничтожили над Курской, Пензенской, Калужской и Тамбовской.

