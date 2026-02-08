Средства ПВО сбили и перехватили 22 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь
Средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
11 беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. Шесть уничтожили над Черным морем.
Четыре украинских беспилотника ликвидировали над Калужской областью. Один сбили над Курской.
Ночью с 7 на 8 февраля украинские боевики ударили по Брянской области ракетами большой дальности «Нептун». Также противник атаковал регион РСЗО HIMARS.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.