сегодня в 07:44

Средства ПВО сбили и перехватили 22 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

11 беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. Шесть уничтожили над Черным морем.

Четыре украинских беспилотника ликвидировали над Калужской областью. Один сбили над Курской.

Ночью с 7 на 8 февраля украинские боевики ударили по Брянской области ракетами большой дальности «Нептун». Также противник атаковал регион РСЗО HIMARS.

