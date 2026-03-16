Средства ПВО сбили два летевших на Москву украинских беспилотника
Средства ПВО сбили еще два летевших по направлению к Москве БПЛА ВСУ. Их обломки упали на землю, сообщает в своем канале в MAX мэр российской столицы Сергей Собянин.
На месте происшествия находятся работники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать Россию беспилотниками FP-1. Они летают на расстояние до 1,2 тыс. километров.
Украинские боевики наносят удары из Николаевской, Черниговской, Хмельницкой области. БПЛА летят «стаями» по 8-10 единиц.
