Средства ПВО перехватили 97 дронов ВСУ над 7 регионами России

сегодня в 20:52

Силы ПВО Минобороны РФ в воскресенье днем перехватили 97 украинских беспилотников самолетного типа в небе над семью российскими регионами, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Инциденты произошли с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

Так, 47 вражеских дронов уничтожили над территорией Брянской области, 25 БПЛА противника — над территорией Смоленской области, 10 — над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Новгородской области, 5 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Ленобласти и 1 беспилотник сбили над территорией Псковской области.

Согласно данным министерства обороны, в воскресенье с 07:00 до 13:00 по Москве средства ПВО сбили 74 украинских дрона самолетного типа над шестью российскими регионами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.