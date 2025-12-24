Средства ПВО перехватили 7 вражеских дронов, летевших на Москву
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили семь беспилотников, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В среду днем Собянин рассказал, что перехвачены два БПЛА, которые пытались атаковать Москву. Позднее на подлете к столице был ликвидирован еще один беспилотник.
Помимо этого, утром 24 декабря система ПВО отразила атаку трех вражеских беспилотников на российскую столицу.
