Средства ПВО перехватили 7 вражеских дронов, летевших на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили семь беспилотников, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В среду днем Собянин рассказал, что перехвачены два БПЛА, которые пытались атаковать Москву. Позднее на подлете к столице был ликвидирован еще один беспилотник.

Помимо этого, утром 24 декабря система ПВО отразила атаку трех вражеских беспилотников на российскую столицу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.