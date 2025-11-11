Средства ПВО перехватили 37 украинских БПЛА над регионами РФ ночью
Средства ПВО сбили 37 БПЛА ВСУ над Черным морем и восемью регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
10 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом. Восемь уничтожили над Саратовской областью.
Семь БПЛА противника ликвидировали над Орловской областью. По три сбили над Липецкой, Ростовской и Черным морем.
По одному беспилотнику ВСУ ликвидировали над Воронежской и Калужской областями.
Ранее оператор российского дрона снял видео, на котором сбил украинский коптер банкой тушенки. Инцидент произошел на константиновском направлении.
