Средства ПВО перехватили 37 украинских БПЛА над регионами РФ ночью

сегодня в 07:37

Средства ПВО сбили 37 БПЛА ВСУ над Черным морем и восемью регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

10 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом. Восемь уничтожили над Саратовской областью.

Семь БПЛА противника ликвидировали над Орловской областью. По три сбили над Липецкой, Ростовской и Черным морем.

По одному беспилотнику ВСУ ликвидировали над Воронежской и Калужской областями.

Ранее оператор российского дрона снял видео, на котором сбил украинский коптер банкой тушенки. Инцидент произошел на константиновском направлении.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.