Средства ПВО ночью уничтожили 93 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства ПВО с 23:30 2 августа по 05:00 3 августа сбили и перехватили 93 украинских БПЛА над регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны России.

60 беспилотников сбили над Черным морем. 18 БПЛА уничтожили над Воронежской, семь над Белгородской, три над Брянской областями.

Еще два беспилотника сбили под Курском. По одному БПЛА ВСУ уничтожили над Нижегородской областью, Крымом и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что из-за ночной атаки БПЛА на Воронежскую область число пострадавших выросло до четырех человек. По информации губернатора Александра Гусева, двух женщин госпитализировали, одной оказали помощь на месте, мужчина получил ожоги.