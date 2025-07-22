Средства ПВО ликвидировали за ночь над регионами РФ 35 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 35 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

Девять БПЛА сбили над Брянской областью, семь над Ростовской, шесть над Калужской, по три над Самарской, Тульской и Московским регионом. Один беспилотник уничтожили над Черным морем.

Два БПЛА сбили над Белгородской областью. Один беспилотник уничтожили над Курской.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО успешно отразили массированную атаку БПЛА на регион. Однако из-за падения обломков дрона в Красном Саду Аксайского района загорелась растительность на частных участках. При этом возгорание быстро потушили.