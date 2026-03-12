сегодня в 07:53

Средства ПВО ликвидировали 80 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Средства ПВО сбили и перехватили 80 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

30 украинских БПЛА сбили над Краснодарским краем. 14 уничтожили над Республикой Крым.

10 БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью. Восемь уничтожили над Черным морем.

По пять украинских беспилотников перехватили над Брянской и Белгородской областями. Три сбили над Курской.

По два БПЛА ВСУ ликвидировали над Азовским морем и Калужской областью. Один беспилотник сбили над Воронежской.

