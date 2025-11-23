сегодня в 08:13

Средства ПВО ликвидировали 75 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО сбили и перехватили 75 украинских беспилотников над 9 регионами РФ и Черным морем за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

36 украинских беспилотников ликвидировали над Черным морем. 10 БПЛА сбили над Крымом.

Девять беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью. Семь БПЛА сбили над Воронежской.

Четыре беспилотника противника уничтожили над Краснодарским краем. Три сбили над Смоленской областью.

По два беспилотника ВСУ ликвидировали над Московским регионом и Белгородской областью. По одному уничтожили над Калужской и Рязанской областями.

