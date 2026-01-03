сегодня в 07:59

Средства ПВО ликвидировали 22 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО сбили и перехватили 22 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

12 украинских беспилотников сбили над Крымом. Шесть уничтожили над Краснодарским краем.

Два БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью. По одному уничтожили над Адыгеей и Азовским морем.

Вечером 2 января сообщалось, что системы ПВО ликвидировали 11 БПЛА ВСУ за шесть часов. Противник пытался нанести удар с воздуха в промежутке с 14:00 до 20:00.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.