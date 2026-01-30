сегодня в 07:45

Средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО сбили и перехватили 18 БПЛА ВСУ над пятью регионами и Черным морем. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Семь БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Пять сбили над Крымом.

По два беспилотника ВСУ уничтожили над Черным морем и Ростовской областью. По одному сбили над Астраханской и Курской.

Ранее российские военные получили новейшие системы ПВО «Зубр». Они используются для защиты стратегически важных объектов от ударов БПЛА и барражирующих боеприпасов.

