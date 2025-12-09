сегодня в 08:14

Средства ПВО ликвидировали 121 дрон ВСУ над регионами России за ночь

Российские средства ПВО с 23:00 8 декабря до 07:00 9 декабря сбили 121 украинский беспилотник над регионами страны. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

49 украинских беспилотников сбили над Белгородской областью, еще 22 уничтожили над Крымом. 10 БПЛА ВСУ ликвидировали над Рязанской областью, 9 — над Воронежской, 8 — над Каспийским морем.

По 5 беспилотников уничтожили над Ростовской областью и Республикой Калмыкия. Четыре БПЛА ликвидировали над Нижегородской областью, 3 сбили над Липецкой.

По два дрона противника ликвидировали над Краснодарским краем и Курской областью. По одному — над Брянской и Тульской областями.

