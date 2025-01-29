Сработали на ура: в Минобороны показали новый способ борьбы с дронами ВСУ

Российские военные придумали новый способ перехвата вражеских беспилотников с помощью дронов, оснащенных сетями, которые уже успешно испытали в зоне СВО, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ.

На фронте против вражеских «птичек» начали применять малые дроны с установленными на них сеткометами, говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минобороны РФ опубликовали кадры успешного перехвата украинского беспилотника с помощью этой новой разработки. На видео видно, как российские дроны сбрасывают на беспилотники противника специальные сети, которые полностью захватывают беспилотник и блокируют вращение его лопастей.

В ночь на среду украинские беспилотники попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Транснефть-Балтика» в Тверской области, было уничтожено шесть дронов противника.