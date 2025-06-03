Спецслужбы Украины заявили, что якобы взорвали подводную опору Крымского моста

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об очередной атаке на Крымский мост. Украинские спецслужбы якобы подорвали подводную опору сооружения, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Согласно данным СБУ, украинские агенты заминировали подводные опоры (1100 кг взрывчатки). Взрыв произошел во вторник в 04:44 утра. Теракт готовился несколько месяцев. Подводные подпорки якобы получили сильные повреждения.

На опубликованных кадрах видно, как около одной из подводных опор происходит сильный взрыв. В результате ЧП повреждения получили ограждения на автомобильной дороге.

В настоящее время официальных комментариев Минобороны РФ касательно указанной информации нет. Также нет подтверждения достоверности кадров, опубликованных СБУ.

Во вторник около 06:00 на Крымском мосту временно перекрывали автомобильное движение. Спустя 3 часа движение по мосту было возобновлено, затруднений в проезде транспорта не наблюдается.