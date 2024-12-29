Спецназ уничтожил пункт управления дронами ВСУ в Курской области
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Спецназ Росгвардии при наблюдении за позициями ВСУ в Курской области выявил пункт управления беспилотниками, который противник оборудовал в одном из блиндажей, сообщает пресс-служба ведомства.
Несмотря на активное противодействие средств РЭБ, российский оператор беспилотника смог различить силуэт дрона-камикадзе украинцев.
Координаты точки боец сразу же передал артрасчету Росгвардии. Группа операторов БПЛА ВСУ была ликвидирована точным попаданием в блиндаж.
Ранее два дрона украинцев сбили над полуостровом Крым. Их ликвидировали системы ПВО.