Специально для бойцов: в зону СВО доставят номер «Петербургского дневника»

Специальный номер газеты для бойцов в зоне СВО доставят вместе с новогодними подарочными наборами, сообщает «Петербургский дневник».

Военные смогут прочитать о главных итогах 2024 года и обращение главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Специальный выпуск украсили детские рисунки в честь праздника.

С начала СВО издание выпустило уже шесть номеров, которые отправились на линию боевого соприкосновения. В ноябре 2024 года «Петербургский дневник» получил специальный приз премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики.

Ранее в Подмосковье стартовала оздоровительная программа для семей погибших бойцов СВО. В оздоровительном комплексе «Литвиново» уже отдыхают жены и дети 34 военнослужащих. Власти стремятся создать все условия для поддержки и восстановления: все участники программы могут почувствовать заботу.