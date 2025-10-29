Специалист оценил последствия сокращения китайских поставок для украинских БПЛА

Военный аналитик Анатолий Матвийчук в разговоре с RT высказал мнение о серьезных проблемах, которые могут возникнуть у Киева из-за отсутствия равноценной замены китайским деталям для беспилотников.

Эксперт откликнулся на публикации в западной прессе, где говорилось об ограничении Пекином экспорта комплектующих для дронов на Украину. Китайские власти также блокируют схемы поставок через дружественные Киеву государства.

По словам Матвийчука, для украинской стороны такая ситуация станет серьезным ударом. Он отметил, что украинские военные давно работают с китайскими деталями и активно используют их при восстановлении беспилотников. В частности, в дронах установлены электронные платы китайского производства. Теперь Украине потребуется искать новых поставщиков, подчеркнул эксперт.

Матвийчук отметил, что украинская столица столкнется с трудностями при поиске альтернативных поставщиков необходимых деталей. Он пояснил, что замену китайским комплектующим найти крайне сложно — ни по количеству, ни по стоимости они не смогут конкурировать с прежними условиями. Эксперт также указал на отсутствие у европейских стран собственного производства подобных дронов, а тайваньские поставки займут слишком много времени.

