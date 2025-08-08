Племянница 56-летнего пленного бойца ВСУ Виталия Спасского Алеся из Белгорода узнала дядю на фото и хочет с ним связаться, сообщает RT .

«Он меня и воспитывал, я его до 14 лет называла папой. Мой отец — русский, мама познакомилась с ним в России, но они не были расписаны и разошлись», — рассказала девушка.

По ее словам, затем они с мамой уехали в Россию, Спасский остался в Днепропетровской области, приезжал в гости в Белгород. Он жаловался на усиление национализма на Украине, а потом сообщил о мобилизации, его забрали прямо с работы.

В 2023 году связь с ним пропала. Затем он рассказывал, что без всякого обучения его «бросили на убой». Теперь киевский режим вместе с тысячей других бойцов отказывается освобождать Спасского из плена.

Алеся хотела бы поговорить с дядей и посоветовать ему остаться в России: родственники готовы обеспечить его жильем в Белгородской области.