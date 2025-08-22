Спас раненых бойцов и отвлек дрон на себя: история бойца Николая Рудака

Житель Бронниц Николай Рудак в зоне спецоперации не раз демонстрировал героизм и готовность помогать товарищам, сообщили в фонде «Защитники Отечества».

В декабре 2023 года Рудак принял одно из самых важных решений в своей жизни — отправиться в зону СВО.

«Если мужчина не пойдет защищать Родину и семью, то что будет потом?» — сказал он тогда.

Служба бойца в зоне СВО

Подмосковный житель попал в 15-й Шавлинский мотострелковый полк. Вместе с товарищами служил сначала в ЛНР, затем на Купянском направлении. Именно там начались тяжелые боевые будни и первые настоящие испытания на прочность.

При первом штурме позиции Рудак проявил отвагу и решительность. Оставшись на «закрепе» после боя, он ночью услышал стоны. Подобравшись к месту вместе с сослуживцем, они поняли, что это тяжелораненые однополчане. Военный вызвал экстренную эвакуацию — спас жизни нескольких боевых товарищей.

Затем его ждали новые штурмы и позиции, которые хорошо знают те, кто бывал на передовой: «Щука», «Овощебаза». Именно там боец получил первое ранение: ему в глаз попал осколок от вражеской гранаты. Несмотря на боль, герой остался удерживать позицию вместе с раненным пулеметчиком. Восемь часов вдвоем они отражали атаки противника, пока к ним не пришла подмога. На их позицию неоднократно сбрасывались гранаты — как вспоминал потом Рудак, их спасли ветки растущих рядом деревьев.

Когда атаки дронов усилились, боец, чтобы спасти товарищей, отвлек внимание «птички», выманив ее на себя. Он приказал военным прикинуться мертвыми, а сам убежал, заманив беспилотник в сторону и спрятавшись в трубе. Когда угроза миновала, он вышел на связь и вызвал эвакуацию. Но при отходе от позиции Рудак наступил на мину и был тяжело ранен, пострадали ноги, руки и колено. Несмотря на боль и постоянные обстрелы, подразделению удалось за 40 минут преодолеть 8,5 км по слякоти и холоду.

Как боец живет сегодня

Как и обещал супруге, мужчина после госпиталя вернулся домой. А вскоре их семью ждало пополнение — на свет появилась вторая дочка.

Сегодня Рудак восстанавливается и помогает жене воспитывать детей. Он активно участвует в жизни города. В июле он организует детский праздник для семей с детьми. Мужчина при содействии социального координатора фонда «Защитники Отечества» получил умную трость «Робин».

Без бюрократии и без задержек кураторы фонда «Защитники Отечества» помогли ему получить удостоверения ветерана и оборудовали жилье героя в рамках программы «Умный дом». Благодаря фонду, боец также побывал в санатории, посещает культурные мероприятия и снова ощущает свою востребованность.

Его история — не просто рассказ о мужестве. Это пример силы духа, верности слову и любви к Родине. Рудак не просто вернулся — он стал сильнее, чтобы жить, строить, помогать другим и делать свою страну лучше.

Материалы в рубрике о ветеранах СВО публикуются в партнерстве с государственным фондом «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.