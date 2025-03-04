Сотрудники МЧС ликвидировали последствия атак дронов в Ростовской области

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Пожарные потушили возгорания в Ростовской области после атаки БПЛА

Пожарные потушили возгорания в Ростовской области после атак украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами», — написал глава региона в соцсетях.

Пострадавших и разрушений нет. Воздушная атака на Новошахтинский также обошлась без последствий, уточнил Слюсарь.

В Верхнедонском районе нашли обломки сбитого дрона, добавил врио губернатора.