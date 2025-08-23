сегодня в 12:56

Сотрудник РЖД получил травмы при атаке ВСУ по Волгоградской области

23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку по Волгоградской области. По данным Приволжской железной дороги, пострадал один из железнодорожников, сообщает РИА Новости .

Пострадавший сотрудник РЖД получил травмы при беспилотной атаке со стороны представителей киевского режима по городу Петров Вал. Травмированного уже госпитализировали в одну из больниц, медики оказывают соответствующую помощь.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке ВСК травмы получили три человека. Среди пострадавших есть ребенок.

На местах падения сбитых украинских дронов работают оперативные службы.