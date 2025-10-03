Состоящая из футбольных ультрас бригада «Эспаньола» прекратила существование

Бригада «Эспаньола», официальное название которой 88-я разведывательно-диверсионная бригада, объявила о прекращении своего существования. Российское добровольческое формирование, созданное из футбольных ультрас, переходит в систему Минобороны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В «Эспаньоле» заявили, что бригаду ждет перезагрузка и «одиночное плавание». Также разведывательный центр «Мелодия» стал отдельной структурой, базирующейся в Крыму. На базе «Эспаньолы» создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды.

Участники бригады под командованием Станислава Орлова с позывным Испанец создадут новые структуры в составе силовых структур и систем обороны РФ. В обращении «Эспаньолы» напомнили, что именно это формирование заходило под Клещеевку и со смежниками освобождало Часов Яр.

Бригада была создана в 2022 году и входила в состав батальона «Восток». Большинство участников «Эспаньолы» — футбольные ультрас, а их командир — член околофутбольной группировки фанатов ЦСКА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.