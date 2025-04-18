Солдаты ВСУ выдавали пропуска для перемещения по Суджанскому району
ВСУ во время оккупации курского села Гуево выдавали местным пропуска для передвижения по Суджанскому району, рассказала местная жительница Татьяна, пишет ТАСС.
«„Пропуска такие были небольшие, такие корочки, похожие на наши пластиковые пенсионные удостоверения, но их [ВСУ] пропуска были на обычной бумаге. На наши вопросы, для чего нужны пропуска, отвечали, что это разрешение на путешествие по Суджанскому району“, — рассказала она.
По словам женщины, эти пропуска по факту не имели значения, потому что как выезжать было некуда и не на чем.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее штурмовик ВС РФ с позывным Добрый рассказал, что в Суджанском районе Курской области, после того как территория была освобождена от ВСУ, обнаружили тело девочки, предположительно, 10 лет, с отрубленной головой.