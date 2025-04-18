ВСУ во время оккупации курского села Гуево выдавали местным пропуска для передвижения по Суджанскому району, рассказала местная жительница Татьяна, пишет ТАСС .

«„Пропуска такие были небольшие, такие корочки, похожие на наши пластиковые пенсионные удостоверения, но их [ВСУ] пропуска были на обычной бумаге. На наши вопросы, для чего нужны пропуска, отвечали, что это разрешение на путешествие по Суджанскому району“, — рассказала она.

По словам женщины, эти пропуска по факту не имели значения, потому что как выезжать было некуда и не на чем.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее штурмовик ВС РФ с позывным Добрый рассказал, что в Суджанском районе Курской области, после того как территория была освобождена от ВСУ, обнаружили тело девочки, предположительно, 10 лет, с отрубленной головой.