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Солдаты ВСУ в курском селе угнали трактор на глазах мирных жителей

Солдаты ВСУ в пограничном селе Заолешенка Курской области угнали трактор ЮМЗ на глазах мирных жителей, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что украинские военные отбирали и машины мирных жителей, в том числе и тех, кто остался в поселке.

«Также у соседа трактор угнали. Стоял возле двора трактор… С плугами стояли. Они плуги сняли, а трактор угнали», — рассказал местный житель.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои с ВСУ в районе населенных пунктов Олешня и Гуево Курской области. Также боевые действия продолжаются в Басовке Сумской области.