Солдаты ВСУ отступают с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области

Некоторые подразделения ВСУ отступают с позиций на участке фронта рядом с селом Малые Щербаки в Запорожской области. Населенный пункт находится слева от большого логистического узла противника — Орехова, рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России с позывным «Макс».

На направлении Малые Щербаки боевики ВСУ отступают. Перестрелок почти нет, поскольку противник уходит с позиций. Украинские солдаты даже оставляют еду, рюкзаки, другие вещи, отметил «Макс».

«Не было такого, чтобы ... держались. Обычно, когда приходим на позиции, их уже нет», — добавил солдат ВС РФ.

Ранее председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что российские войска вступили в бой за последний участок границы Запорожской области и ДНР. Пока он находится под контролем противника.