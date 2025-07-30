СМИ: иностранные наемники ВСУ связаны с организованной преступностью

По данным издания Intelligence Online, часть мексиканских добровольцев, вступивших в Международный легион ВСУ, могла использовать службу для приобретения навыков управления боевыми дронами с последующей передачей этих знаний наркокартелям, пишет газета «Известия» .

В начале лета мексиканские спецслужбы направили официальное предупреждение Службе безопасности Украины о подобных намерениях, после чего было начато расследование, распространяющееся также на колумбийских добровольцев.

Особое внимание украинских правоохранителей привлёк боец с позывным «Aguila-7», который вступил в легион под видом гражданина Сальвадора. Расследование выявило его возможные связи с элитным подразделением мексиканского спецназа GAFE, многие бывшие бойцы которого перешли на службу к наркокартелю «Лос-Сетас». Отмечается, что некоторые иностранные добровольцы демонстрировали узконаправленный интерес исключительно к программе обучения управлению беспилотниками, игнорируя другие аспекты военной подготовки.

Отдельным направлением расследования стали три бывших боевика колумбийской повстанческой группировки FARC, которые, согласно полученным данным, проникли в ряды легиона с фальшивыми документами.