Служившего в ВСУ полуфиналиста шоу «Танцы» ликвидировали в зоне СВО

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Украинского танцора Ракова из ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Украинского танцора, дошедшего до полуфинала шоу «Танцы» на ТНТ Владимира Ракова из ВСУ ликвидировали в зоне СВО, сообщает газета «Известия» .

По словам хореографа Галины Пехова, военного ликвидировали еще 6 января в ходе боевых действий.

Артист служил в ВСУ с 2022 года. Раков родом из Крыма, учился в США, выступал в Германии и на Украине.

В 2019-м он принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ и дошел до полуфинала.

Ранее в Курской области российские военные уничтожили служащего ВСУ Антона Вовка, который сотрудничал с украинским шоу «МастерШеф».