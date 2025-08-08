«Пропал в 2022 году»: что родственник рассказал о пленном Пасько

Один из родственников Александра Пасько — военнопленного из Украины, которого будет обменивать Киев, — рассказал, что мужчина перестал выходить на связь в марте 2022 года, а до этого служил обычным пограничником, сообщает RT .

«Пару раз родителям письма приходили от командования, и все его ждут: жена, дочь и родители», — заявил источник.

На сайте 1000ua.ru есть список военнослужащих, от которых отказывается украинская власть. Там указано, что Пасько родился в 1994 году в Краматорске. Когда его взяли в плен, он служил механиком-водителем в звании солдата украинской армии.

Командование ВСУ отказывается обменивать всех пленных. По их словам, украинцев «намного больше, чем россиян».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины страдают от нехватки мотивации у личного состава. Сегодня многие граждане перестали проявлять энтузиазм в отношении военных действий.