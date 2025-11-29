сегодня в 17:41

Слюсарь: скончалась еще одна пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог 25 ноября

25 ноября беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область, в том числе Таганрог. Одна из жительниц серьезно пострадала в ходе удара и скончалась спустя несколько дней. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

76-летняя женщина получила тяжелые ранения во время атаки ВСУ. Утром 25 ноября ее перевезли в Ростов. Медики пытались стабилизировать ее состояние.

К несчастью, организм пациентки не справился — пострадавшая скончалась утром 29 ноября. Губернатор выразил соболезнования родным женщины. Он отметил, что семьям всех раненых и погибших окажут поддержку.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ 25 ноября в Ростовской области погибли три человека. В Таганроге был введен локальный режим ЧС.

29 ноября город вновь атаковали украинские дроны. Слюсарь назвал последствия серьезными. Пострадавших нет.

