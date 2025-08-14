Слюсарь: 20 зданий повреждены в Ростове-на-Дону из-за атаки украинских БПЛА

сегодня в 20:01

В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону повреждения получили 20 зданий. В них выбиты окна, разрушены балконы. Также были повреждены припаркованные рядом авто, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб. Также принимаются заявки жителей, чьи квартиры или автомобили были повреждены. На данный момент принято 175 заявлений.

Слюсарь пообщался с жителями города, которые интересуются, когда можно будет вернуться в свои квартиры. Он отметил, что власти делают все, чтобы помочь людям.

«На месте развернут мобильный пункт полиции», — добавил врио губернатора в своем Telegram-канале.

Также Слюсарь побывал в больнице, куда привезли пострадавших. Он пообщался с раненой девочкой Машей, пожелав ей здоровья и пообещав выполнить ее просьбу — малышка хочет попасть на Кремлевскую елку.

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону утром 14 августа. Пострадали 13 человек. Из них двое в тяжелом состоянии.

Также украинские дроны атаковали Белгород. В городе ранены три человека. В области в результате удара БПЛА погиб мирный житель.